Vídeo mostra peixes mortos em rio que abastece cidade de MT

Do: MidiaNews

Cenas têm preocupado moradores de Poconé, já que rio abastece a cidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de peixes mortos no Rio Bento Gomes, em Poconé (100 km de Cuiabá). O rio abastece a cidade de 33 mil habitantes, por isso a cena despertou preocupação na população.

Alguns moradores têm suspeitado que a mortandade tenha sido causada pelo despejo irregular de substancias tóxicas, como o mercúrio, oriundas de garimpos. A mineração é uma das principais atividades econômicas do Município e tem avançado na região pantaneira nos últimos anos, preocupando ambientalistas.

Na semana passada, outro vídeo mostrou que cardumes de diversas espécies estavam nadando na superfície do rio em busca de oxigênio. O trecho fica em uma ponte sobre o rio na estrada para o Porto Cercado, a cerca de 10 km do centro de Poconé.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) informou que o que é visto nas imagens são peixes que estão em bolsões de água, que apresentam baixo oxigênio por conta da matéria orgânica em decomposição na água parada e que esse fenômeno acontece todos os anos por se tratar de um rio intermitente, que seca no período de estiagem.

Os bolsões se formam com o retorno gradual do nível da água no período das chuvas.

A Secretaria informou ainda que técnicos do Laboratório da Sema estiveram no local no final do mês de novembro para realizar a coleta periódica de monitoramento da qualidade da água.

Não foi possível coletar a amostra porque os pontos visitados estavam completamente secos. De acordo com análises da Sema, nos últimos anos a água do Rio Bento Gomes tem sido considerada adequada para abastecimento, sem a presença de substâncias impróprias.

Por fim, a Sema disse que uma suposta contaminação por mercúrio não teria os efeitos observados no vídeo.

A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura de Poconé e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para comentar o caso.

Veja um dos vídeos publicado pelo site MidiaJur: