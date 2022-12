Troca de tiros – Acusado de matar namorado da ex-esposa é morto por policiais

Do: MidiaNews

Evaldo Santana estava escondido na Comunidade de Mutuca, em Santo Antônio do Leverger

O foragido da Justiça Evaldo Santana de Miranda morreu em confronto com policiais civis nesta terça-feira (20), na zona rural de Santo Antônio de Leverger (a 34 quilômetros de Cuiabá).

Segundo a Polícia Civil, ele estava escondido na zona rural do Município, na Comunidade Mutuca. Houve resistência à abordagem e Evaldo trocou tiros com os investigadores.

O suspeito estava foragido desde o dia 18 de outubro, quando invadiu a loja de roupas da ex-mulher, localizada no Bairro Pedra 90, e atirou nela e no atual namorado dela.

Danilo Francisco Arruda de Oliveira, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos. Já Fabiana Cristina Ribeiro, de 39 anos, foi socorrida em estado grave e sobreviveu.

O crime

Evaldo teria como alvo a ex-mulher, de quem estava separado havia cerca de 5 meses, e acabou matando Danilo, atual namorado dela.

A motivação teria sido passional, devido a Evaldo não aceitar o fim da relação e a retomada da vítima em sua vida amorosa.

Ele se aproveitou do fácil acesso que tinha à casa, conjugada ao estabelecimento, por causa das visitas periódicas que fazia ao filho de 5 anos do ex-casal.

Conforme as investigações, Evaldo chegou e de cara efetuou um disparo certeiro no nariz do rapaz, que morreu na cozinha. Ele prosseguiu dando vários disparos em regiões letais da empresária.

O crime foi cometido em frente ao filho de 5 anos e da ex-enteada de 10 anos. A menina também indicou o ex-padrasto como autor do crime.

Evaldo era proprietário de uma empresa de segurança e morava com a irmã em Santo Antônio do Leverger.