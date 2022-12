Tragédia – Engenheiro morre após cair de ponte com veículo em Juína

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu após o motorista tentar atravessar de picape uma ponte de madeira

O engenheiro florestal Maxwell Granja, de 54 anos, morreu após cair com seu veículo de uma ponte, na zona rural do município de Juína (750 km de Cuiabá) no fim da tarde desta quarta-feira (07).

A ponte que Maxwell caiu é a que passa sobre o Rio Azul. A estrada rural, que fica próxima ao distrito de Filadélfia, aproximadamente a 75 km da cidade, não tem asfalto e tem várias pontes de madeira não sinalizadas e em estado precário de conservação.

A Polícia Civil, a Perícia Oficial Identificação Técnica (Politec) e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local do acidente. Quando as equipes chegaram, Maxwell já tinha morrido.

Os bombeiros procederam ao resgate do corpo e a Politec realizou os trabalhos no local, recolhendo o corpo e encaminhando ao IML de Juína.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o veículo dirigido pelo engenheiro era uma Volkswagen Saveiro, de cor prata.

A causa da morte e o porquê do acidente ainda estão sendo investigados. A Polícia Civil apura o acidente.