Surto em MT – Mulher diz que marido tem “legião de demônios” e o esfaqueia

Do: MidiaNews

A mulher foi encontrada pelos policiais se debatendo contra o muro e o chão da residência

Uma mulher de 53 anos em surto psicótico esfaqueou várias vezes o marido enquanto ele dormia, na madrugada de segunda-feira (28), em Lucas do Rio Verde (a 353 quilômetros de Cuiabá).

A mulher alegou ter cometido o crime porque o marido tinha consigo “uma legião de demônios”.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 48 anos, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com quatro lesões na cabeça provocadas por uma faca. Uma das lesões atingiu a veia jugular localizada no pescoço.

Aos socorrista, o homem disse que acordou com a mulher o esfaqueando.

Os policiais militares foram acionados devido a mulher em surto no Bairro Veneza, por volta das 15h.

Quando chegaram ao local, encontraram a mulher em visível estado de confusão e batendo a cabeça contra o muro da residência.

Enquanto se deitou e debateu no chão, ela dizia coisas como “eu matei meu marido, ele está lá no céu e eu matei os demônios que incorporaram no corpo dele. Estou curando os mortos, salvando-os dos demônios”.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal onde recebeu cuidados médicos e acompanhamento pelo Caps.

A vítima permaneceu recebendo atendimentos médicos e seu atual estado de saúde não foi informado.

A Polícia Civil agora investiga o caso.