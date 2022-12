Sob suspeita – Justiça Federal e TRE cumprem ordem do CNJ e afastam juiz

Do: MidiaNews

Casella responde a cinco PADs por, supostamente, misturar a magistratura com atividade empresarial

A Justiça Federal e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso afastaram o juiz federal Raphael Casella das suas funções, conforme determinação do pleno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na terça-feira (6), o conselho determinou o afastamento cautelar do magistrado, até que haja a conclusão de cinco procedimentos administrativos disciplinares que ele responde por, supostamente, misturar a Magistratura com atividade empresarial.

Conforme as acusações, Casella teria cometido diversos ilícitos, entre eles corrupção ativa e passiva e falsidade ideológica, além de ter infringido o Código de Ética da Magistratura Nacional e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

Casella havia tomado posse como juiz-membro do TRE em setembro deste ano. Na sessão desta quarta-feira (8), não apareceu mais entre os quadros de magistrados e foi substituído pelo juiz federal Fábio Henrique Fiorenza.

Na Justiça Federal, Casella era titular da 8ª Vara Cível de Cuiabá desde janeiro de 2015. Agora, ocupa a vaga a juíza federal Carina Michelon, que também é titular da 9º Vara Federal.

Corrupção, lavagem e sonegação

Na sessão do CNJ, os ministros seguiram o voto do relator do caso, o ministro-corregedor Luis Felipe Salomão, que acolheu cinco reclamações disciplinares propostas pelo Ministério Público Federal.

Caso as acusações sejam comprovadas, o magistrado poderá ser punido com a aposentadoria compulsória.

Salomão apontou que são cinco reclamações, consideradas graves, a respeito de condutas praticadas pelo magistrado quando ele atuava na Vara Federal de Cáceres.

Dentre as acusações, estão falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa, exploração de prestígio, improbidade administrativa, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária e crimes previstos na Lei de Lavagem de Capitais.

As atividades, segundo as investigações, vão da suposta administração de um hotel-cassino, administração de construtoras, sociedade em um escritório de advocacia e até propriedade de lojas de produtos eletrônicos.

“O conjunto da obra é assustador”, disse o relator ao anunciar que havia feito uma consulta no sistema eletrônico, e identificado que pesa contra o juiz federal até mesmo uma acusação de violência doméstica.