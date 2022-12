Servidores da Habitação de Campo Verde participam de reunião com equipe de Sinop

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como forma de trocar experiência sobre os novos modelos de empreendimentos habitacionais verticais, uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária de Campo Verde, esteve em Sinop, onde se reuniu com a equipe da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação daquele município.

A equipe, composta pelo gerente de Habitação Cícero Alves do Santos, pela supervisora Roselene Gabriely Santos, pela diretora Tatiane Rosa Coelho e pela assistente social Angélica Modesto Pinto Guedes, foi recepcionada em Sinop pela coordenadora de Habitação, Cristiane Resplandes, pelo diretor do Prodeurbs, Luiz Magnani, pela administrador do setor de licitação da Prefeitura de Sinop, Adriano Souza, pela assistente social, Laura Marielly, pela arquiteta Quetura Luna e pela assistente social Nívea.

Cícero Alves dos Santos explicou que durante a reunião foram tratados assuntos relacionados aos novos modelos de empreendimentos habitacionais verticais, que estão sendo desenvolvidos para o Programa “Casa Verde e Amarela” do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado por meio do MT Participações e com subsídios dos Municípios.

“Por ser uma novidade esse novo formato de construção, se faz necessário essa troca de experiência entre municípios que estão trabalhando esses mesmos projetos”, destacou o gerente de Habitação Cícero Alves dos Santos.

De acordo com o gerente de Habitação, Campo Verde deverá ser contemplado com esse novo modelo de habitação popular.