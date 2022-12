Secretário estadual de Educação assina ordem de serviço para reconstrução da Escola Waldemon Moraes Coelho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Durante a cerimônia de entrega dos novos ônibus escolares à Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde, realizada na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado da Educação, Alan Porto, assinou também a Ordem de Serviço para que sejam iniciadas as obras de reconstrução da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, uma das primeiras a ser implantada no município.

De acordo com a OS, serão investidos R$ 6,7 milhões na realização das obras que vão transformar completamente a escola, localizada na região central da cidade. Além da Waldemon Moraes Coelho, a Escolas Estadual Jupiara está sendo totalmente reconstruída e estão sendo reformadas as Escolas Estadual Ledy Anita Brescancim e Alice Barbosa Pacheco, incluindo as salas anexas no Assentamento Santo Antônio da Fartura.

“São várias escolas que estão passando por essa modernização e o Governo do Estado já está com os recursos garantidos e em conta para que essas obras não tenham nenhum problema”, informou o secretário. “A previsão é de finalizar todas elas no ano de 2023”, completou.

Também estão sendo reformadas, com recursos do Município, as Escolas Municipais Monteiro Lobato e Paraíso, na comunidade do Limeira. Outra obra de grande importância para a Educação em Campo Verde, é a Escola Técnica Estadual, que está com os trabalhos em ritmo acelerado.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira enfatizou que Campo Verde está vivendo um momento especial no que diz respeito a investimentos em Educação. “Por intermédio do nosso secretário Alan Porto e do nosso governador Mauro Mendes, estamos recebendo um grande benefício de poder reformar e reconstruir novas escolas”, destacou o prefeito.

Após a assinatura da Ordem de Serviço e da entrega dos ônibus, Alan Porto, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, secretários municipais e vereadores, visitaram as obras da Escola Técnica Estadual, da Escola Estadual Jupiara, da Escola Monteiro Lobato e da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim. Também foram visitadas as obras da Escola Alice Barbosa Pacheco e as das salas anexas no Assentamento Santo Antônio da Fartura. A avaliação foi positiva em relação ao andamento dos trabalhos.

“Nós estamos acelerando os serviços para fazermos a entrega dessas obras o mais rápido possível para população de Campo Verde, da maneira que planejamos, que idealizamos. É o Governo do Estado de Mato Grosso, juntamente com a Prefeitura de Campo Verde fazendo com que a parte estrutural da Educação seja entregue à população”, disse o prefeito.

“Quero parabenizar o prefeito e toda a equipe de engenharia da Secretaria de Educação. As obras estão aceleradas e isso é muito importante. Logo, logo, nossos estudantes, nossos profissionais da Educação estarão em um ambiente atrativo, moderno, completamente reformado e reconstruído. É o Governo do Estado de Mato Grosso investindo muito forte, em parceria com a Prefeitura aqui de Campo Verde, na modernização das nossas unidades escolares”, frisou o secretário Alan Porto.

Beto Dois a Um também parabenizou o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e pela Prefeitura de Campo Verde na melhoria da infraestrutura escolar do Município, ressaltando que o acompanhamento próximo das obras permite que se saiba como está o andamento dos trabalhos e o que fazer para buscar as melhores soluções que vão impactar na vida da população.

Os vereadores Gregório Dourado Filho (mosquito do Mercado Popular), Janaína Nordestina e Socorro dos Santos Souza acompanharam a visita às obras, além do secretário de Planejamento Rubens Anunciação Junior e a secretária Simoni Pereira Borges.