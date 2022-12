Secretaria de Saúde entrega tablets, mochilas, jalecos e camisetas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Saúde de Campo Verde fez, na tarde desta quinta-feira (8), a entrega de tablets e mochilas para as Agentes Comunitárias de Saúde que atuam na área urbana do município. Foram entregues 76 aparelhos Sansung, modelo Galaxi TAB-8 e 4 aparelhos Blackview TAB-8.

De acordo com a secretária de Saúde e Vice-prefeita Edna Queiros da Silva, os tablets vão otimizar o trabalho feito pelas ACS’s. “Elas poderão fazer o cadastro e o acompanhamento das famílias e repassar os dados ao Ministério da Saúde em tempo real”, destacou a secretária.

“Esse tablet é um sonho. Há muito tempo que estávamos esperando”, disse a Agente Comunitária Nega Rizzi. “Ele vai melhorar muito [o trabalho]. Hoje, tudo que vamos fazer é na tecnologia, não precisa ficar escrevendo, anotando. Quanto mais melhorar com o trabalho, agilizar, melhor é, porque o tempo vale ouro. [O tablet] Vai agilizar muito. Nós agradecemos muito ao prefeito, a secretária de Saúde e ao pessoal da Atenção Básica”, completou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, lembrou em seu discurso que a entrega dos tablets foi um compromisso assumido com as ACS e que agora está sendo cumprido. “Sabemos da importância desses aparelhos para o desempenho do trabalho delas e tenho certeza que serão muito bem utilizados”, disse ele.

Jalecos e camisetas – Durante a entrega dos tablets para as ACS da área urbana, a Secretaria Municipal de Saúde fez também a distribuição de 103 jalecos para médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal.

Também foram entregues camisetas para 15 recepcionistas que atuam nas UBS’s, ESF’s e PSF’s.