Relojoeiro reage a tentativa de assalto e mata menor em MT

Do: MidiaNews

Um jovem de 15 anos morreu, na tarde dessa terça-feira (6), após participar de uma tentativa de assalto em uma relojoaria em Querência (distante a 716 km de Cuiabá). O proprietário do estabelecimento reagiu à ação e atirou no menor.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 16h na Avenida Central do Município. O relojoeiro relatou que viu pelas câmeras de segurança do estabelecimento o momento em que um trio chegou ao local com atitude suspeita.

O comerciante, então, pegou uma arma em cima do cofre e escutou os homens anunciarem o assalto. Ele reagiu e atirou contra os bandidos.

Um dos tiros atingiu o jovem, enquanto os outros dois fugiram.

Uma equipe médica chegou a ser acionada, mas apenas constatou a morte do jovem.

Cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O comerciante foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Conforme a Polícia Civil, a arma utilizada pelo dono da joalheria possui registro, mas foi recolhida para os procedimentos necessários.

O caso será apurado.