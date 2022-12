Quem é o empresário golpista de MT preso pela PF após convocar CACs para diplomação de Lula

Mato Grosso se tornou um dos principais focos das manifestações de bolsonaristas do país e a atuação não tem ocorrido apenas no estado. Conforme relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, dos 116 caminhões flagrados em atos em Brasília, 51 eram de 28 empresas mato-grossenses.

Entre as empresas, 13 integram a lista de 43 pessoas jurídicas e físicas que tiveram as contas bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de financiar e organizas manifestações em Brasília e nos estados.