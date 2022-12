Quartas da Copa não terão nenhum dos cinco melhores do mundo pela primeira vez na história

A eliminação da Polônia de Lewandowski consolidou uma marca inédita na história das Copas. O camisa 9 era o último dos cinco melhores do mundo ainda em ação no Catar. Com isso, as quartas de final do Mundial não terão nenhum dos cinco líderes da Bola de Ouro 2022. É a primeira vez que isso acontece desde 1986, quando a Fifa adotou o formato atual da Copa do Mundo.