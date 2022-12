PSD expulsa suspeito de ajudar bolsonarista a montar explosivo; ele morou em MT e trabalhava como taxista

A Polícia Militar do Distrito Federal detonou, no sábado (24), um suposto artefato explosivo encontrado nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo a PM, o motorista de um caminhão-tanque de combustível percebeu um objeto estranho no veículo e alertou policiais na área. No mesmo dia, a polícia prendeu George, que confessou o crime. Ele é do Pará e foi até Brasília para participar das manifestações em apoio a Jair Bolsonaro (PL).

Em depoimento, o bolsonarista contou sobre como os explosivos foram montados e quem ajudou.