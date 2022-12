Procon de Campo Verde alerta sobre compras online no final do ano

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nesta época do ano muitos consumidores, por comodidade ou para aproveitarem um preço menor, acabam optando pelas compras online e ficam sujeitos a golpes aplicados por empresas ou pessoas mal-intencionadas. Para evitar esse tipo de problema, o Procon de Campo Verde alerta os consumidores para que fiquem atentos a certos detalhes.

Um deles é verificar se o site é seguro e observar se na plataforma constam informações como o CNPJ, endereço físico e canais de comunicação do serviço de atendimento ao consumidor (SAC) da empresa fornecedora.

O consumidor deve ficar atento também ao comprar algum item por meio de aplicativos de mensagens ou redes sociais. Nos últimos tempos, tem aumentado de forma exponencial os crimes cometidos por meios desses dispositivos.

O Procon orienta ainda que o consumidor deve pesquisar o histórico da empresa fornecedora, verificando se há declarações positivas ou negativas feitas por outros consumidores, tais como a não entrega dos objetos comercializados, o não ressarcimento de valores devidos, troca de objetos na entrega e também se existem muitas reclamações do vendedor nos bancos de dados do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.