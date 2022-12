Prefeitura entrega títulos de propriedade a 128 moradores de 3 bairros de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na tarde da última sexta-feira (16), 128 moradores de três bairros de Campo Verde, realizaram o sonho de se tornarem donos, de fato e de direito, de seus imóveis ao receberem os títulos de propriedade definitiva, entregues pela Prefeitura do Município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB).

Foram entregues 116 títulos para moradores do bairro Cidade Alta II, 2 para moradores do Cidade Alta I e 10 para moradores do bairro Recanto do Bosque. A entrega aconteceu na Creche Padre João Henning, no bairro São Miguel, e contou com a presença de vereadores e secretários municipais.

Para o secretário municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente Flávio Gesser Mattei, o momento foi de alegria, de sentimento do dever cumprido. “Para nós é sempre uma satisfação, uma alegria trabalhar com a regularização fundiária porque podemos dar dignidade para as famílias, ou seja, dar o documento de posse da propriedade. Para nós sempre é uma satisfação”, disse ele.

Flávio informou também que desde o início de 2002 até agora, já foram entregues 205 escrituras urbanas para moradores de vários bairros da cidade, alguns que aguardavam há cerca de 30 anos pelos documentos, e mais 91 títulos de posse para assentados do Assentamento Dom Osório. O secretário informou ainda que já foram iniciadas, em parceria com o INCRA, a vistoria de 29 lotes no Assentamento Paulo Freire e que em breve serão iniciadas as vistorias em 70 lotes do Assentamento 28 de Outubro. Ele acrescentou que no núcleo urbano da Agrovila João Ponce de Arruda, está sendo feito o georreferenciamento em 280 lotes para posterior titulação.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou que a titulação de lotes, tanto na área urbana quanto na zona rural, é um trabalho que tem sido levado muito à sério pela Administração Municipal e tem como objetivo, dar tranquilidade e segurança aos moradores. Ele reconhece que há uma demanda represada pela titulação de imóveis no município que vem de longa data, mas que o trabalho de regularização fundiária vem para solucionar essa questão.

“Nós sabemos que a entrega dos títulos, além de necessária, é algo que resgata a dignidade da pessoa, de forma que ela se torna realmente dona daquilo que já é dela, mas que, até então, do ponto de vista documental, ainda não ocorria. Estamos trabalhando muito firme para que esses títulos, tanto da zona urbana quanto da zona rural possam ser entregues numa velocidade grande, compatível com a demanda que existe em Campo Verde.

A emissão dos documentos, ressaltou o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Flávio Gesser Mattei, é feita sem custo para os proprietários dos imóveis.

Dejane Luiz de Souza foi uma das moradoras contempladas com os títulos entregues na última sexta-feira. Para ela, o momento era de muita emoção e foi esperado com ansiedade. “É uma sensação maravilhosa porque há 18 anos eu vim de Brasília com o intuito de ter meu lar e graças à prefeitura de Campo Verde, hoje eu sou a mulher mais feliz e realizada do mundo”, disse ela. “Estou sem palavras. Não tem alegria maior”, completou.

A cerimônia de entrega dos títulos contou com a presença do secretário de Gabinete Carlor Roberto de Nóbrega, dos vereadores Miguel de Paula, Janaina Nordestina, Socorro dos Santos Souza, Gregório Dourado Filho (Mosquito do Mercado Popular), e Paulo Galvão (Paulinho da Fartura). Também estiveram presentes o comandante da 8ª Companhia de Polícia Militar, tenente-coronel Emmanuel e a consultora jurídica do município Doralice da Silva Pereira.