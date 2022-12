Prefeitura é contemplada com Van para Associação de Artes Marciais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde recebeu no início da tarde desta quinta-feira, uma Van Mercedes-Benz, modelo Sprinter K42A, com capacidade para 16 passageiros e acessibilidade para cadeirantes. O veículo foi adquirido pelo Município com recursos repassados por meio de emenda do deputado estadual Ondenir Bortolini, o Nininho, no valor de R$ 3o0 mil, mais R$ 30 mil de contrapartida da Prefeitura Municipal.

O veículo, viabilizado por meio de indicação do vereador Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira (Clebinho do Judô), será repassado à Associação Campo-verdense de Artes Marciais (ASCAM), entidade de utilidade pública que atende cerca de 600 crianças e adolescentes.

“Essa Van era um sonho nosso”, disse Eduardo de Oliveira, professor de capoeira da ASCAM, acrescentando que o veículo será utilizado para o transporte de pequenos grupos de atletas em viagens de percursos curtos. “Muitas vezes o ônibus da Secretaria ou outros veículos estão ocupados. Essa Van vai ajudar”, disse ele.

Para o prefeito Alexandre Lopes, o repasse da Van será um grande apoio para a Administração Municipal no atendimento à questão do transporte dos atletas. O veículo, comentou o prefeito, será utilizado também por outras secretarias do Município. “É mais um veículo que fica à disposição de todo esse movimento que nós temos de transporte de pessoas para competições ou para algum atendimento que muitas vezes ocorre”, disse o prefeito. “Diretamente ela vai estar disponível a esse movimento esportivo, mas sabemos também que o município acaba usando porque nem sempre está sendo utilizada somente nesses eventos esportivos”, completou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira lembrou que o Município tem investido alto na aquisição de veículos, principalmente ônibus para o transporte escolar. “Para que possamos ofertar aquilo que é necessário, acompanhando esse crescimento, esse ritmo acelerado de crescimento que Campo Verde está tendo”, enfatizou.

O deputado estadual Ondenir Bortolini, o Nininho, parabenizou o vereador Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira pelo trabalho realizado em favor do esporte no Município e parabenizou também o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e a vice-prefeita Edna Queiros da Silva “pela visão de ajudar e investir no esporte”. “Eu não tenho dúvida que é de grande relevância essa Van porque vai ajudar, dar um apoio, um conforto melhor para os esportistas. Quando se investe em esporte, com certeza o Poder Público gasta menos com segurança e com saúde. Além de salvar a vida das nossas crianças, tirar as crianças da rua, tirar do mundo das drogas, que hoje é uma preocupação de todos os pais”, disse o parlamentar.

A cerimônia de entrega contou também com a presença dos vereadores Miguel de Paula, Gregório Dourado Filho (Mosquito), Alaene Francisca Fernandes Costa (Boneca), Silvio Eventos e Janaina Nordestina, além dos secretários Flávio Gesser Mattei, de Agricultura, Meio Ambiente, Regularização Fundiária e Habitação; Fabiano Teruel, secretário de Obras; Viviane Bernardino Ferreira, secretária de Apoio Integrado à Segurança Pública e Carlos Roberto Nóbrega, secretário de Gabinete.