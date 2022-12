Prefeitura decreta luto oficial por três dias pela morte do autor do hino do município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Por determinação do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a Prefeitura Municipal de Campo Verde decretou hoje luto oficial por três dias pela morte de José de Moura, autor do hino oficial do Município.

Moura, que tinha 72 anos, morava em Campo Verde desde a década de 1980 e era uma das figuras mais populares e carismáticas da cidade.

Apaixonado pela música, participou de quase todas as edições do Festival da Canção Campo-verdense (FESCCAM). Só parou quando a saúde não mais permitiu. Com seu carisma, talento e alegria, Moura, literalmente, levantava a plateia quando interpretava “Louras Geladas”, sucesso do grupo RPM. Por sua contribuição ao festival, em 2015 ele foi homenageado pelos organizadores.

Além de autor do hino municipal, Moura foi um dos idealizadores do primeiro carnaval de rua de Campo Verde e dirigiu equipes de futebol amadoras da cidade na década de 1990. Deixou um importante legado para a cultura local.