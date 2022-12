Prefeitura de Campo Verde incorpora mais um caminhão à frota da Secretaria de Obras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde recebeu na última terça-feira, mais um caminhão que será incorporado à frota da Secretaria Municipal de Obras e vai reforçar os trabalhos de recuperação e manutenção de estradas rurais, favorecendo a população que vive no interior do Município.

O veículo, um Iveco, modelo Europa 260E30, equipado com caçamba basculantes com capacidade para 12 metros cúbicos de carga, foi adquirido pela Administração Municipal com recursos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, no valor de R$ 350 mil, viabilizados pelo deputado federal Carlos Bezerra, e contrapartida do Município no valor de R$ 249 mil.

Mais entregas

Na última sexta-feira (16), a Administração Municipal entregou 10 ônibus à Secretária Municipal de Educação, cinco adquiridos com recursos próprios e cinco repassados pela Secretaria Estadual de Educação. Somente este ano, 17 novos ônibus foram incorporados à frota escolar. Dez foram comprados pelo Município e sete repassados pelo Governo do Estado.

Na última segunda-feira, foram entregues uma caminhonete Ranger para a Secretaria Municipal de Educação, comprada com recursos próprios e repasse do Governo do Estado, e uma caminhonete Hilux para a Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, viabilizada pelo Governo do Estado.

Também foi entregue, na segunda-feira (19) um ônibus adaptado com equipamento de acessibilidade para cadeirantes a APAE, adquirido com recursos do Governo do Estado viabilizados pelo deputado Max Russi e com contrapartida do Município, e uma patrulha mecanizada para a Associação Nova Conquista, do Assentamento Dom Osório. O trator, a grade aradora e a carreta foram repassados pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar.