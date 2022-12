Portugal consagra Gonçalo Ramos craque das oitavas-de-final em dia de glória de seu técnico contestado

“Tu estás com uma pressa do c… de me tirar.” A frase de Cristiano Ronaldo, flagrada pelas câmeras, irritou o técnico Fernando Santos. O técnico garante que não foi esse o motivo para barrar o único artilheiro em cinco Copas do Mundo. Dá para acreditar. Porque para escalar um garoto de 21 anos, goleador do Campeonato Português pelo Benfica, só pode ser por vê-lo treinando bem.