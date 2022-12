Polícia prende empresário que espalhou vídeo de sexo com menor

Do: MidiaNews

Homem chegou a entregar celular falso para Polícia para não ser alvo de perícia; caso foi em Peixoto

A Polícia Civil de Peixoto de Azevedo cumpriu um mandado de prisão preventiva, na quarta-feira (7) ,de um empresário de 28 anos, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, registro de cena de sexo explícito envolvendo adolescente menor de 14 anos e fraude processual.

O homem estava foragido há um mês e teve a prisão decretada por ter registrado e divulgado vídeo de sexo com adolescente no Instagram e WhatsApp.

No diz 24 de outubro, policiais civis cumpriram uma ordem judicial de busca e apreensão na loja do empresário. Todavia, ele tentou ludibriar os investigadores entregando um celular defeituoso no momento da busca e apreensão.

Na delegacia, a escrivã do Núcleo da Mulher desconfiou do aparelho celular que foi apreendido, um modelo Samsung SMA3156. Isso porque, o autor tinha uma imagem publicada no perfil do Instagram utilizando um Iphone.

Assim, os investigadores retornaram ao local e perceberam que o autor tinha trocado os celulares para ocultar provas.

A informação foi confirmada no momento em que a mãe do investigado tentou ligar para o filho e o telefone chamou e ele não atendeu.

Depoimento

Em novo depoimento na Delegacia, o empresário confessou que era ele no vídeo de sexo com a adolescente e que registrou o vídeo, porém, não teria divulgado nas redes sociais. Também alegou que acreditava que a adolescente teria 18 anos.

Após o depoimento, ele foi encaminhado para o centro de detenção de Peixoto de Azevedo.