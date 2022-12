Polícia Civil conclui inquérito e indicia dupla que matou dono de banca em Shopping Popular em Cuiabá

A Polícia Civil concluiu, nessa segunda-feira (26), o inquérito que apurou a morte do comerciante Josionaldo Ferreira de Araújo, de 46 anos, que foi morto por dois suspeitos no Shopping Popular, em Cuiabá. O crime ocorreu no dia 19 de dezembro e um dos homens, Wenderson Santos Souza, de 24 anos, foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar.