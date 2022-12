Patrulha mecanizada é entregue à uma das associações do Assentamento Dom Osório e caminhonete é repassada a Secretaria de Agricultura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Associação de Pequenos Produtores Nova Conquista, do Assentamento Dom Osório, em Campo Verde, foi contemplada na tarde de segunda-feira (19) com uma patrulha mecanizada repassada pela Prefeitura Municipal e composta por um trator, uma grade aradora e uma carreta.

O trator e os equipamentos foram repassados ao Município pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, atendendo a uma indicação dos vereadores Paulinho da Fartura e Socorro dos Santos Souza.

“Essa patrulha só vem a somar com o que nós já temos na comunidade”, disse o presidente da Associação Nova Conquista, Lujoel Moraes, o “Joel”. “E nós vemos com bons olhos. Essa patrulha mecanizada só vem trazer benefícios para a comunidade”, completou.

De acordo com Joel o maquinário vai facilitar o trabalho e o cultivo a terra. “Vai melhorar muito para quem já tem um pasto e precisa reformar, quem tem a intenção de plantar um milho para silagem. A comunidade do Dom Osório só tem a ganhar com isso”, afirmou.

A secretária estadual de Agricultura Familiar Teté Bezerra enfatizou que o repasse dos maquinários simboliza um momento importante para a agricultura familiar de Campo Verde e que o Governo do Estado tem sido parceiro dos pequenos produtores do Município.

Ela citou que já foi repassada uma patrulha mecanizada para a comunidade do Capim Branco, repassados seis resfriadores para comunidades rurais, mil mudas de bananeiras também foram distribuídas a pequenos produtores, mais quatro poços artesianos serão perfurados na zona rural do município e um caminhão caçamba será repassado para a Prefeitura de Campo Verde.

A secretária lembrou também que serão viabilizadas barracas para feirantes que trabalham nas feiras de rua e que no próximo ano uma câmara fria e uma câmara de resfriamento serão repassadas para a Feira Livre Municipal.

Conforme frisou a secretária, a entrega das patrulhas mecanizadas é um projeto do governador Mauro Mendes para que seja dado ao homem do campo a oportunidade de plantar, produzir e de comercializar.

Para o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, a patrulha mecanizada entregue na segunda-feira vai facilitar a vida dos pequenos produtores contemplados por ela. “Os produtos consumidos por nós, grande parte deles vem da agricultura familiar e esses equipamentos facilitarão a produção dessas pessoas, aumentando a capacidade, aumentando a sua eficiência, aumentando a sua condição de produzir no campo”, disse o prefeito.

Durante a entrega da patrulha mecanizada, foi entregue à Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, uma caminhonete Hilux, repassada pelo Governo do Estado atendendo a uma indicação dos vereadores Paulinho da Fartura e Socorro dos Santos Souza.

Estiveram presente à cerimônia de entrega do maquinário e do veículo, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Flávio Gesser Mattei, o secretário de Desenvolvimento Econômico Henrique Soares, a secretária de Educação, Simoni Pereira Borges, e o secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior. Também participaram os vereadores Socorro dos Santos Souza, Mosquito do Mercado Popular, Silvio Eventos e o comandante da 8° Companhia de Polícia Militar, Tenente-coronel Emmanuel.