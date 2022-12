Papai Noel chega a Campo Verde e é recebido por multidão

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma multidão formada por crianças e adultos, lotou a Praça São Joao Paulo II, em Campo Verde, para receber o Papai Noel na noite de quarta-feira. A chegada do Papai Noel, alegrou e emocionou a todos.

A chegada do “bom velhinho” marcou o início das festividades do Natal e entrega à população da decoração natalina, que contempla avenidas, praças e parques da cidade.

Para este ano, as novidades foram a instalação de uma árvore de natal com 10 metros de altura na Praça São João Paulo II, a criação da “Vila do Papai Noel”, um espaço onde, além do presépio que retrata o nascimento de Jesus, serão realizados consertos musicais e apresentações artística. Outra atração para esse ano é a reabertura do mirante no alto da torre da Praça São João Paulo II após o período de pandemia. O espaço foi ricamente decorado para que os visitantes possam tirar suas fotos.

Após a chegada na Praça São João Paulo II, o Papai Noel seguiu no trenzinho temático para a Vila do Papai Noel, localizada no final da Avenida Brasil, próximo à Praça 4 de julho, onde houve apresentação musical e coral do Instituto Germinando Som.

Participaram da recepção ao Papai Noel e da solenidade de entrega da decoração de Natal à população, o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior, o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Meio Ambiente e Habitação, Flávio Gesser Mattei e a secretária de Apoio Integrado à Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira. A vereadora Alaene Francisca Fernandes Costa (Boneca), representou a Câmara de Vereadores.

Veja como será a programação das festividades natalinas para os próximos dias.

Dia 8 – às 19h00, apresentação da Orquestra Germinando Sons, na Vila do Papai Noel.

Dia 9 – a partir das 19h00, apresentação do Centro Cultural e do Coral da Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati, na Vila do Papai Noel

Dia 10 – Presépio vivo, na Vila do Papai Noel, às 19h00

Dia 11 – Presépio vivo, na Vila do Papai Noel, às 19h00

Dia 15 – Apresentação da Secretaria de Cultura, na Vila do Papai Noel, às 19:00

Dia, 16 – Presépio vivo na Vila do Papai Noel, às 19h00

Dia 17 – Apresentação da Companhia Ultra e presépio vivo na Vila do Papai Noel, às 19h00

Dia 18 – Presépio vivo, na Vila do Papai Noel, às 19h00

Dias, 21, 22, 23 – Presépio vivo, na Vila do Papai Noel, às 19h00

Em todos os dias haverá a presença do Papai Noel. Alegria das crianças e também dos adultos, o trenzinho do Papai Noel vai circular até o dia 30 de dezembro, com exceção do dia 24, das 18h30 às 21h50.