Órgãos públicos municipais entram em recesso de final de ano

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na sexta-feira (23), os órgãos públicos municipais de Campo Verde entraram em recesso. Com exceção dos serviços essenciais, todas as repartições públicas no âmbito da Administração Municipal, encerraram o expediente nesta sexta-feira (23) e só retomam o funcionamento normal no próximo dia 2 de janeiro.

Durante o período de recesso, conforme informou a secretaria municipal de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os Postos de Saúde da Família funcionarão em horário normal. Também serão mantidos os serviços de limpeza de rua, coleta de lixo e manutenção de estradas. Algumas secretarias manterão apenas expediente interno.