Noite de terror – Ladrões fazem família refém e queimam Honda Civic em MT

Do: MidiaNews

O crime aconteceu na noite de terça-feira (20); policiais militares prenderam quatro pessoas

Um casal e seus dois filhos de 10 e 13 anos foram feitos reféns durante um roubo à residência da família, na noite de terça-feira (20), em Lucas do Rio Verde (334 km ao norte de Cuiabá). O carro deles foi queimado pelos bandidos.

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (21), quatro suspeitos de envolvimento no crime.

Conforme a Polícia Militar, uma das vítimas relatou aos policiais que três criminosos armados e encapuzados invadiram a casa por volta das 21h. Eles o tempo todo ameaçavam a família, afirmando que o morador seria policial e queriam a arma dele.

Após descobrirem que a vítima não era policial, os bandidos disseram que um dos vizinhos seria agente de Segurança Pública, e ordenaram que o homem o chamasse para a casa, pois iriam matá-lo.

Como não conseguiram o objetivo, os criminosos colocaram o casal no porta-malas do Honda Civic da família e, em seguida, trancaram a criança de 10 anos e o adolescente de 13 em um banheiro da residência.

Depois de um tempo trafegando pela cidade, o homem conseguiu se desamarrar, soltar a esposa e os dois saíram do porta-malas. Eles estavam próximos a uma praça de pedágio entre Lucas e Nova Mutum, relatou a vítima.

Após conseguir ajuda, o homem ligou para a Polícia e contou sobre o crime e os filhos que estavam presos na residência. Eles foram resgatados e entregues a um parente.

Durante as buscas pelos criminosos, os policiais encontraram o Civic incendiado em uma estrada vicinal, próximo ao Rio Piranha. Ao lado do veículo havia um galão com gasolina.

Os agentes foram, então, no posto 24 horas da cidade e descobriram que o trio teria comprado combustível. A ação foi filmada por câmeras de segurança, que serão utilizadas na investigação do caso.

Eles roubaram anéis, uma corrente e um colar, todos de ouro, além de três celulares das vítimas.