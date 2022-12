‘Não cometemos crime nenhum’, diz estudante detido após filmar PMs comendo em acampamento golpista de bolsonaristas em Cuiabá

Por Mariana Mouro e Pedro Mathias, g1 MT

Denilson D’Arc, um dos estudantes detidos por ter filmado dois policiais militares que comiam num acampamento golpista montado por bolsonaristas em Cuiabá, disse que a ação da polícia no caso foi “abuso de poder”. Especialistas ouvidos pelo g1 afirmam que filmar agentes não é crime. A Polícia Militar informou que não se manifestará sobre o caso.

“Nós temos o entendimento que não cometemos crime nenhum. O que aconteceu com a gente foi um abuso de poder”, disse Denilson.

O jovem estava com a amiga, Clarinda Castro, em frente à 13ª Brigada Infantaria Motorizada, na Avenida do CPA, em Cuiabá, quando viu policiais militares comendo com o grupo que se mantém no local desde as eleições.

Os bolsonaristas acampados declaram não aceitar o resultado das urnas, que registraram o desejo da maioria dos brasileiros e não tiveram caso de fraude detectada, inclusive pelas Forças Armadas. Eles ainda defendem abertamente um golpe, por meio de intervenção militar no governo, uma afronta à Constituição do Brasil e à democracia.

O jovem filmou o flagrante e os dois foram abordados pela PM. Na ação, os agentes pediram que eles mostrassem o vídeo e, com a recusa, foram detidos e passaram cerca de uma hora em poder dos policiais.

“Por muita sorte, uma companheira passava no local e acompanhou a viatura até a delegacia. Não sei o que poderia acontecer se ela não tivesse passado ali. Foi um momento muito desesperador quando pegaram nossos celulares, pois, até então, a gente estava gravando tudo e depois nos vimos sozinhos, rodeados de bolsonaristas. Foi preocupante”, relatou Denilson.

Um vídeo registrou o momento em que os estudantes são autorizados a sair da viatura, já na delegacia. Denilson aparece com a camiseta molhada de suor.