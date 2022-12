Mulher é presa após sair para bar e deixar cinco filhos trancados

Do: MidiaNews

O fato aconteceu na manhã de sábado; crianças relataram que a mãe costumeiramente sai

Uma mulher de 28 anos foi detida, na manhã de sábado (10), após sair para um bar e deixar os cinco filhos trancados em casa. O fato aconteceu em Araputanga (distante a 338 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar, por volta das 11h. Na solicitação, a mensagem dizia que havia cinco crianças abandonadas em uma chácara.

De posse das informações, uma viatura se deslocou ao local e confirmou a informação. Diligências foram feitas atrás da mãe, que foi localizada em um bar.

Indagada, ela relatou que saiu para trabalhar no dia anterior e deixou as crianças aos cuidados de uma babá. Contudo, um dos filhos da mulher afirmou que não havia nenhuma babá e que a mãe, costumeiramente, saia com um homem os deixavam trancados.

Uma das crianças, de 13 anos, estava com marcas na perna. Questionado, disse que havia apanhado da mãe com uma mangueira.

A mulher foi conduzida à delegacia do Município. O pai das crianças, que trabalha em Rio Branco, foi acionado pelos conselheiros tutelares.

A suspeita deve responder por abandono de incapaz.