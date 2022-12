Mudança na Lei de incentivos fiscais faz de Campo Verde local ideal para indústrias têxteis em Mato Grosso

Maior polo têxtil de Mato Grosso, com 15 usinas de beneficiamento e 4 fiações em operação – que, com os investimentos que estão sendo feitos poderão produzir mais de 4 mil toneladas de fios mensalmente em 2023 – além de um excelente posicionamento logístico, Campo Verde oferece todas as condições para investimentos ligados a cadeia têxtil. Com as mudanças nas Leis de Incentivos Fiscais ao setor já aprovadas pelo Governo Estadual e outras que aguardam aprovação pela Assembleia Legislativa, o município, que está entre os três maiores produtores de pluma do Brasil, torna-se ainda mais atrativo para a instalação de novas empresas ligadas a produção de fios ou outros segmentos da cadeia têxtil.

Essa avaliação foi feita pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, que participou ativamente das rodadas de negociações com representantes do Governo do Estado e da indústria têxtil, que resultaram na implantação de mudanças para tornar o setor ainda mais atraente. O gestor destacou também que a revisão da Lei de Incentivos se deu a partir de um estudo elaborado por representantes das indústrias têxteis instaladas em Campo Verde, por técnicos da Prefeitura do Município e por técnicos do Governo do Estado.

“Foi um trabalho muito bem elaborado que demonstrou que as isenções concedidas não prejudicarão a arrecadação do estado, que será compensado com o aumento na geração do ICMS das indústrias e também com a criação de empregos no setor industrial”, observou o prefeito Alexandre Lopes.

Para o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda, Mato Grosso, como maior produtor de algodão do Brasil, precisa verticalizar sua produção, agregando mais valor à pluma. “E o aumento no incentivo vai ser um atrativo para que outras fiações venham se instalar aqui em Mato Grosso. E é uma cadeia: vem a fiação depois a tecelagem, a confecção e todo esse sistema contribui para a geração de emprego e renda e arrecadação de impostos do Estado”, disse ele em entrevista ao site Leiaagora.com.r

Na última segunda-feira (12), o Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (Condeprodemat) aprovou o aumento de 85% para 90% através do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial) do incentivo fiscal para indústrias de fiação, iniciativa tida como de grande importância para o município de Campo Verde.

“Campo Verde, como já possui todas as características favoráveis para investimentos no setor têxtil, como grande oferta de matéria-prima, mão-de-obra, logística e já concentra o maior número de fiações e de usinas de beneficiamentos do estado de Mato Grosso, tem muito a ganhar com esse aumento no incentivo do PRODEIC”, acredita o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Além do aumento no percentual do incentivo fiscal, as taxas do FUNDES (Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso) também foram reduzidas de 6% para 1%. “O governador Mauro Mendes tem orientado toda a equipe para a manutenção das nossas indústrias, visando a criação deste ambiente seguro e atração de novos investimentos”, destacou o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ao site leiagora.com.br

Isenção do Fethab – Outra mudança que é apontada como de extrema importância para o setor têxtil é a isenção do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para o algodão destinado à fabricação de fios dentro do estado de Mato Grosso, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado também na última segunda-feira. “Nós estamos bastante confiantes na aprovação dessa proposta e acreditamos que com essas mudanças, Campo Verde viverá um novo momento no que diz respeito à industrialização do seu algodão”, disse o prefeito Alexandre Lopes. “Aumentando a geração de emprego e renda da população e a arrecadação do Município”, completou.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, as mudanças na Lei de Incentivos vão tornar a produção de fios em Campo Verde – e no Mato Grosso, mais atraente que em outros estados brasileiros. “Vão dar uma maior competitividade à nossa indústria têxtil”, frisou ele.