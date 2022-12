MP pede ao STF bloqueio e quebra de sigilo de contas de produtor rural de MT suspeito de financiar atos antidemocráticos

Conforme o relatório de inteligência, citado no pedido, o produtor foi procurado pelo indígena José Acácio Serere Xavante, que pediu auxílio financeiro para o deslocamento de indígenas para Brasília. Serere foi preso no dia 12, em Brasília, pela prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. O g1 também tenta contato com a defesa dele.

O ofício diz que “segundo ele mesmo [Dide Pimenta] declara, já auxiliaram [o produtor e um grupo de amigos] no deslocamento de oito ônibus de indígenas à Capital Federal”.

No pedido feito pelo procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, é usado como base um vídeo em que aparece o empresário pedindo recursos para ajudar no deslocamento de ônibus e manter indígenas nos atos antidemocráticos em Brasília.

O procurador justifica no pedido outras ações do STF contra grupos que não aceitam os resultados das eleições de 2022.