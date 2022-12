Morte de jovens – Motorista responsável por colisão se apresenta e fica em silêncio

Do: MidiaNews

O acidente fatal aconteceu no sábado (3) na rodovia que liga Paranatinga a Primavera do Leste

O motorista responsável pelo acidente que matou duas jovens e deixou outras duas pessoas gravemente feridas no último sábado (3), na rodovia MT-130, entre Primavera do Leste e Paranatinga, se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira (5).

A colisão ocorreu após ele ignorar a preferencial e entrar na rodovia com seu Toyota Corolla, vindo de uma estrada de acesso lateral. Após o acidente, o homem ainda fugiu sem prestar socorro às vítimas.

No outro veículo, estavam as jovens Amanda Maciel, de 18 anos, e Priscila Carvalho, 21, que morreram.

Duas outras mulheres foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento de Primavera do Leste em estado grave.

De acordo com a Polícia Civil, o homem confirmou ao delegado responsável pelo caso, Allan Vitor Sousa, que era ele quem conduzia o Corolla no dia do acidente.

Porém, durante o restante do interrogatório, ele ficou em silêncio ao ser questionado pela autoridade.

Após isso, ele foi liberado, pois não estava em situação de flagrante, informou a Polícia.

Agora, o delegado aguarda o resultado das perícias para prosseguir na investigação.

O acidente

Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que as quatro vítimas estavam em um Fiat Mobi, trafegando sentido Paranatinga, quando, repentinamente, o condutor do Corolla saiu de uma estrada de acesso lateral e, sem respeitar a preferência, entrou na rodovia.

A motorista do Mobi não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do Corolla, capotando diversas vezes. O veículo parou a cerca de 100 metros da pista.

Uma das passageiras, Priscila Carvalho, morreu no local. Já as outras três, arremessadas para fora do veículo, foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária Rota dos Grãos e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Devido à gravidade dos ferimentos, Amanda Maciel acabou falecendo também.

O condutor do Corolla abandonou o veículo na estrada e fugiu do local com apoio de uma caminhonete Volkswagen Amarok, seguindo sentido Primavera do Leste.

Segundo o B.O, as testemunhas também afirmaram que o motorista estaria saindo de uma festa nas proximidades.

O Corolla foi apreendido e encaminhado para a delegacia.