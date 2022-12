Monitoramento eletrônico e Secretaria Municipal de Segurança de Campo Verde são referências para outros municípios

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os investimentos feitos pela Administração Municipal na melhoria do sistema de monitoramento eletrônico e na criação da Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública (SIASP), transformaram Campo Verde em referência para outros municípios do Mato Grosso.

Os resultados obtidos foram destacados pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federam no estado, Francisco Élcio Lucena, durante visita ao prefeito Alexandre Lopes de Oliveira na manhã desta sexta-feira. Diretora Executiva do Conselho Municipal de Segurança Pública de Campo Novo do Parecis, Viviane Brasil acompanhou a visita.

Recepcionados pela secretária municipal de Segurança, Viviane Bernardino Ferreira, Lucena e Viviane Brasil participaram de uma reunião no Paço Municipal Prefeito Onescimo Prato com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, e em seguida conheceram a sede da SIASP e a Central de Monitoramento que funciona na sede da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

O Sistema de Monitoramento Eletrônico de Campo Verde é formado por 86 câmeras instaladas em pontos estratégicos na zona urbana e na área rural. Conta também com 10 câmeras OCR que fazem a leitura dos caracteres das placas dos veículos instaladas em cinco pontos. Mais 6 câmeras desse modelo serão instaladas em outros três pontos da cidade.

O superintende da PRF enfatizou que os investimentos feitos pela Administração Municipal voltados à segurança pública proporcionaram uma redução dos acidentes com mortes na Serra de São Vicente em 70% e fizeram com que o número de roubos diminuísse e as apreensões de drogas aumentassem.

Ele também destacou que as imagens geradas pelo sistema de segurança de Campo Verde e compartilhadas com os órgãos de segurança pública federais ou estaduais, e também com outros municípios, têm resultado em prisões e apreensões de entorpecentes em Mato Grosso e em outros estados por permitir o rastreamento dos envolvidos.

“A forma como estão sendo compartilhados esses investimentos é uma receita de sucesso”, enfatizou o superintendente. “Isso vai trazer uma vigilância muito maior do que seria apenas local. Eu acredito que investir em tecnologia é positivo, mas, especialmente, compartilhar informação é o futuro, para que possamos ter eficiência na entrega dos nossos serviços”, ressaltou. “Parabéns prefeito, parabéns secretária. Que essa iniciativa seja adotada pelos outros 140 municípios. Isso trará um benefício fundamental para a segurança pública do nosso estado”, completou.

Viviane Brasil explicou que sua visita teve como objetivo conhecer como é o sistema de segurança de Campo Verde para que ele seja implantado em Campo Novo do Parecis. “Viemos conhecer as ações que estão sendo feitas, e que estão dando supercerto, para que possamos levar e fazer um estudo de viabilidade para implantarmos em nosso município”, disse ela.

A diretora do Conseg de Campo Novo do Parecis disse ainda que escolheu Campo Verde porque o município é referência em sistema de segurança monitorada. “Foi indicada até pela Polícia Rodoviária Federal por ser uma cidade com uma segurança muito mais avançada que outros municípios”, frisou.

Secretária Municipal de Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira disse que a visita foi motivo de satisfação e destacou a atuação integrada entre o Município e as forças de segurança. “Essa visita vem justamente fortalecer essa nossa proposta, uma vez que a gente já entendeu o quanto é benéfico essa atuação do município, de estar focado em investir na segurança pública”, destacou.

Ela também destacou o bom relacionamento e a parceria com a PRF e acrescentou que o compartilhamento das imagens do sistema de monitoramento do Município cria uma rede de monitoramento muito mais abrangente e um banco de dados mais robusto e acessível a todas as forças de segurança. “Esse modelo de Campo Verde serve para melhorar a segurança pública do estado de Mato Grosso como um todo”, frisou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira enfatizou que os investimentos que foram feitos até agora já começam a apresentar resultados. “Além de aumentarmos a segurança da nossa população, essa visita serviu para mostrar que estamos no caminho certo, que estamos adotando as ações corretas”, disse ele.