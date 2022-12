Messi tem atuação de gala, Argentina vence a Croácia e vai à final da Copa

Danilo Lavieri, Igor Siqueira e André Martins

Do UOL, em Doha (QAT) e em São Paulo (SP)

A Argentina vai para a sua sexta final de uma Copa do Mundo, pela segunda vez com Lionel Messi em campo. Enquanto a seleção sonha com o tricampeonato, o craque de 35 anos busca o título que falta em sua extensa galeria de troféus na sua última participação no torneio. Hoje (13), a Albiceleste venceu a Croácia por 3 a 0, no Estádio Lusail, e carimbou a sua vaga na grande decisão do Mundial do Qatar. Agora só falta um jogo para concluir essa história.

O camisa 10 foi o grande protagonista da partida com um gol e uma assistência à la Messi. Com isso, a Argentina está de volta à final oito anos depois de ter sido derrotada pela Alemanha, por 1 a 0, na decisão da edição de 2014, realizada no Brasil.

A seleção adversária será França ou Marrocos, que entram em campo amanhã (14), às 16h (de Brasília), para definir quem se classifica na outra semifinal.

Dois gols em cinco minutos

Após eliminar o Brasil nas quartas de final, a Croácia tinha como missão superar outro gigante sul-americano em busca de seu título inédito. Os croatas mal criavam perigo e até conseguiram segurar os argentinos por meia hora, mas começaram a ceder espaço e levaram dois gols em cinco minutos antes do final do primeiro tempo.

A atual vice-campeã não conseguiu reverter o placar na etapa final, ainda sofreu o terceiro em uma jogada com a genialidade de Messi e terminou derrotada em sua sexta participação em Mundiais. A Argentina, que disputa a sua 18ª Copa, segue viva na missão de voltar a ser campeã depois de 36 anos – os títulos foram conquistados em 1978 e 1986.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 3×0 CROÁCIA

Estádio: Estádio Lusail, Doha (QAT)

Data e hora: 13 de dezembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati (ITA)

Gols: Lionel Messi, aos 33’/1ºT (1-0), Julián Álvarez, aos 38’/1ºT (2-0) e Julián Álvarez, aos 23’/2ºT (3-0)

Cartões amarelos: Livakovic (CRO) e Kovacic (CRO); Cristian Romero (ARG) e Nicolás Otamendi (ARG)

Cartão vermelho: Não houve

ESCALAÇÕES:

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Molina (Juan Foyth, aos 40’/2ºT), Otamendi, Cristian Romero e Tagliafico; Leandro Paredes (Lisandro Martínez, aos 16’/2ºT), De Paul (Exequiel Palacios, aos 29’/2ºT), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister (Ángel Correa, aos 40’/2ºT); Messi e Julián Álvarez (Paulo Dybala, aos 29’/2ºT)

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalić)

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Mislav Orsic, intervalo); Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic (Bruno Petkovic, aos 4’/2ºT) e Luka Modric (Lovro Majer, aos 35’/2ºT); Perisic, Pasalic (Nikola Vlasic, intervalo) e Kramaric (Marko Livaja, aos 26’/2ºT)