Matheus Fernandes leva multidão à 1ª noite da virada do ano em Campo Verde; hoje tem Max e Luan

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um público estimado em cerca de 4 mil pessoas dançou e se divertiu ao som do cantor Matheus Fernandes nesta quinta-feira, noite que marcou a abertura das festividades da virada do ano em Campo Verde, no espaço montado em frente ao Parque das Araras.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, que prestigiou a primeira noite da virada ao lado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rosilei Borges de Oliveira, comentou que os shows programados para acontecerem até amanhã (31), quando haverá uma grande queima de fogos, são um presente para a população.

O gestor também avaliou 2022 como um ano bastante produtivo para a Administração Municipal, com várias conquistas nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. De acordo com o prefeito, as perspectivas para 2023 são ainda melhores. A vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz da Silva, também marcou presença na primeira noite da virada.

Max e Luan – A programação da festa da virada de ano em Campo Verde prossegue hoje, com a apresentação da dupla Max e Luan. O show tem início previsto para as 22h30 e logo após, o DJ Lima anima o público.

Para o sábado de réveillon (31), a Prefeitura de Campo Verde preparou uma grande queima de fogos de artifícios no Parque das Araras, num verdadeiro show de luzes, cores e emoções. A atrações artísticas serão a Banda Apolo e o DJ Lima. A movimentação no Parque das Araras, começa a partir das 21 horas.

Segurança – Para que quem for à festa da virada em frente ao Parque da Araras possa se divertir com tranquilidade, as forças de segurança de Campo Verde preparam um esquema de segurança que envolve viaturas e drones. E o resultado da primeira noite, de acordo com a Policia Militar foi positivo. Conforme divulgou a PM, nenhuma ocorrência foi registrada no local do show.