Marrocos elimina Espanha no jogo mais barulhento da Copa do Mundo

Reportagem afere pico de 107,9 decibéis em triunfo nos pênaltis da seleção africana contra os campeões mundiais de 2010. Hakimi coloca país africano entre os oito melhores do mundo

Correio Braziliense

Doha — A reportagem usou um decibelímetro para aferir o som do jogo mais barulhento da Copa. Com média de 87,6 decibéis e picos de 107,9 na base do gogó da fanática torcida de Marrocos, a acústica do Estádio da Educação foi a acústica perfeita para a volta de uma seleção africana às quartas de final da Copa do Mundo. Depois de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010), chegou a vez de Marrocos figurar entre os oito melhores. Após empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a trupe de Hakimi triunfou nos pênaltis por 3 x 0. O ídolo Hakimi decretou o triunfo na última cobrança.

A Espanha não enfrentava um ambiente tão hostil em uma competição oficial da Fifa desde a final da Copa das Confederações de 2013 contra o Brasil, no Maracanã. A imprensa e os torcedores desembarcavam na estação de metrô e no Estádio da Educação com a sensação de que estavam em Rabat, capital de Marrocos. Havia um mar vermelho e verde de gente em romaria rumo às arquibancadas. A intensidade aumentou no apito inicial da partida.

Fiel ao estilo, o técnico Luis Enrique organizou a Espanha no 4-3-3. Não abriu mão da posse de bola e tocava pacientemente à espera de uma brecha na defesa de um adversário programado para contra-atacar. La Roja acertou o travessão em uma finalização de Gavi, mas estava impedido. Asensio também levou perigo à meta do goleiro Bono.

A alternativa ofensiva de Marrocos era Boufal. O atacante bagunçava com o sistema defensivo espanhol com jogadores em cima do lateral-direito Llorente e do zagueiro Rodri. Aguerd e Mazroui não aproveitaram as chances criadas pelo abusado ponta-esquerda marroquino.

A primeira oportunidade do segundo tempo foi da Espanha. Dani Olmo disparou um míssil de média distância. O goleiro Bono espalmou, mas nenhum espanhol chegou a tempo de aproveitar o rebote. A Espanha dominava a partida. Com a saída de Boufal, Marrocos ficou sem válvula de escape, a pressão aumentava. Nico Williams acionou Morata na grande área e o centroavante finalizou cruzado. A bola passou na frente do gol de Bono à espera de um pé que finalizasse.

O desafogo de Marrocos passou a ser o lateral-direito Hakimi. Na melhor oportunidade africana no segundo tempo, o jogador do Paris Saint-Germain ergueu a bola na área. Ez Abde cabeceou para o meio. Cheddira tentou aproveitar, porém não conseguiu finalizar com força. A Espanha quase abriu o placar no fim do segundo tempo. Dani Olmo cobrou falta direto para o gol e Bono espalmou para escanteio no último lance do tempo regulamentar.

Espanha e Marrocos protagonizaram a segunda prorrogação desta Copa do Mundo. A melhor oportunidade no primeiro tempo caiu nos pés de Cheddira. O atacante marroquino saiu na cara do gol, mas Unai Simon usou a perna para evitar o tento africano.

As melhores chances da etapa final do tempo extra caíram nos pés da Espanha. Soler viu El Yamiq desviar finalização. Sarabia recebeu cruzamento, chutou sem ângulo e a bola de perdeu pela linha de fundo.

Copa do Mundo

Oitavas de final

Marrocos 0 (3) x 0 (0) Espanha

Estádio Cidade da Educação, Doha, Catar

MARROCOS

Bono; Kakimi, Aguerd (El Yamik), Saiss e Mazraoui (Attiat-Allah);

Amrabat, Ounahi e Amallah (Sabiri); Ziyech, En-Nsyri (Cheddira) e Boufal (Ez Abde)

Técnico: Walid Regragui

ESPANHA

Unai Simon; Llorente, Rodri, Laporte e Alba (Balde);

Busquets, Gavi (Soler) e Pedri; Ferrán Torres (Nico Williams, depois Sarabia), Dani Olmo (Ansu Fati) e Asensio (Morata)

Técnico: Luis Enrique

Público: 44.667 pagantes

Árbitro: Fernando Rapallini