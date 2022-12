Justiça nega habeas corpus de produtor rural que incendiou caminhão para bloquear trânsito em MT

Olair foi preso em flagrante na BR-163, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, durante os atos antidemocráticos. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva devido aos crimes de “incêndio, atentado contra a segurança de outro meio de transporte e abolição violenta do Estado Democrático de Direito”.

No entanto, a defesa de Olair entrou com uma liminar no Juízo Federal da 5ª Vara de Seção Judiciária de Mato Grosso para converter a prisão preventiva.

O pedido foi indeferido pelo desembargador Federal e relator do caso, César Jatahy.

“Demonstra a existência da prova de materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Os crimes praticados ocorreram dentro de contestação do resultado democrático das eleições presenciais, havendo persistentes indícios de que ele participava ativamente dos movimentos considerados antidemocráticos. Tais circunstâncias revelam conduta premeditada, organizada e com nítida escala de violência”, diz a decisão.