IFMT oferta 40 vagas para Curso Técnico em Informática em São Vicente

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estão abertas desde o dia 19 de dezembro, as inscrições para o edital 123/2022 que oferta 40 vagas para o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFMT campus São Vicente – Centro de Referência Campo Verde, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023.

As inscrições se encerram dia 06 de janeiro de 2023 e deverão ser realizadas no site https://selecao.ifmt.edu.br. Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Para solicitar isenção da taxa de inscrição, preencha o Anexo XII e envie no link https://forms.gle/NXvXHqu7UoH2Pr2B8, no período de 19 de dezembro a 21 de dezembro de 2022.

No período de 19 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, poderão ser enviados documentos de candidatos na condição de pessoa com deficiência (PcD), Anexo VII, https://forms.gle/zwv5sxDHVtoHqLxv5, e na condição de cotista racial, Anexo VI e Anexo XI (Indígena), através do link: https://forms.gle/t7PKHGCmtLVrhE3w8 .

A seleção será por meio da avaliação do histórico escolar.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados em todas as chamadas para a realização da matrícula, no endereço eletrônico: https://selecao.ifmt.edu.br .

Para mais informações como os critérios para avaliação, cronograma, matrícula, pagamento da taxa de inscrição, entre outras, acesse o site https://selecao.ifmt.edu.br ou leia o edital abaixo. (Assessoria IFMT)