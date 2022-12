ICMBio recebe propostas de concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (MT) a partir desta segunda-feira (12)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deve realizar, nesta segunda-feira (12), uma sessão pública para receber as propostas para concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. O valor total do contrato é de cerca de R$ 58 milhões e são esperados R$ 18 milhões em investimentos, conforme edital lançado em outubro deste ano.