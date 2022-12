Homem é perseguido e morto a tiros dentro de carro em MT

Do: MidiaNews

Polícia achou apenas a vítima dentro do veículo e acredita que motorista tenha fugido; crime foi na quinta

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (1º), dentro de um veículo, em Sorriso (distante a 420 km de Cuiabá). A vítima foi atingida no tórax, braço e pescoço.

De acordo com a imprensa local, o episódio aconteceu por volta das 23h, no Bairro Mário Raiter. Testemunhas relataram que o rapaz estava em um veículo VW Saveiro junto com outras pessoas, quando foi perseguido por duas motos.

Ao se aproximaram do carro, os criminosos dispararam várias vezes contra o rapaz, que morreu na hora. Em seguida, fugiram.

A Polícia acredita que o motorista do carro em que a vítima estava fugiu. O homem, por sua vez, morreu na hora.

Quando a PM chegou ao local, encontrou apenas a vítima. Dentro do veículo foi apreendida certa quantidade de maconha e um caderno com anotações da venda de entorpecentes.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O rapaz recebeu ao menos cinco tiros, sendo no tórax, pescoço e braço.

Durante a ocorrência, os militares foram informados que duas pessoas deram entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ferimentos de arma de fogo. Lá, encontraram dois homens de 21 e 24 anos.

Um deles recebeu alta e foi preso em seguida, enquanto o outro precisou ser transferido para o Hospital Regional. Segundo a Polícia, o trio tem envolvimento com tráfico de drogas.

Buscas foram feitas pela região a fim de encontrar os possíveis suspeitos, mas sem sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para identificação.

A motivação do crime será apurada pela Polícia Civil.