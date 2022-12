Homem é atropelado ao atravessar faixa de pedestre em MT

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (8), no Anel Viário de Rondonópolis; ele morreu na hora

Um homem de 59 anos morreu, na noite de quinta-feira (8), após ser atropelado, em Rondonópolis (distante a 212 km de Cuiabá). Ele foi identificado como Dilson Caldeira.

De acordo com a imprensa local, o fato aconteceu no eixo do Anel Viário, próximo ao Bairro Lúcia Maggi. Dilson seguia em direção a outro bairro pela faixa de pedestre quando foi atropelado pelo suspeito, que dirigia um HB20.

Devido à batida, ele foi arremessado a uns metros de distância e morreu na hora.

Em relatos, o motorista afirmou que não viu a vítima atravessando a faixa de pedestre por conta da baixa claridade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte de Dilson.

O motorista, por sua vez, sofreu apenas alguns arranhões. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

O acidente será apurado pela Polícia Civil.