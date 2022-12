Homem de 28 anos é assassinado a facadas em via pública

Do: Olhar Direto

Um homem identificado como Izimar Vieira da Silva, de 28 anos, foi morto a facadas no bairro Rota do Sol, em Sorriso (420 km de Cuiabá), na noite deste domingo (18).

O homicídio aconteceu no cruzamento entre a avenida Blumenau com a rua Pedra Preciosa, por volta das 22h. Segundo informações da Polícia Militar, Izimar estaria com um grupo de amigos, quando o suspeito teria surgido e atingido ele com golpes de faca.

A vítima tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito de Izimar. A Polícia Militar fez isolamento da cena de crime para trabalhos da Perícia Técnica (Politec) e Polícia Civil.

O autor do homicídio é procurado.