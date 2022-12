Grupo envolvido em tráfico de drogas, tortura e homicídio é alvo de operação da polícia em MT

As investigações iniciaram no mês de setembro deste ano, após o homicídio de Maycon Jhonatan, que aconteceu em uma casa de shows em Alto Araguaia. Os suspeitos entraram no estabelecimento, atiraram contra a vítima, que morreu no local. Um dos disparos também atingiu uma adolescente que estava no evento.

A polícia apurou que a morte estaria relacionada a um acerto de contas entre o grupo envolvido no tráfico de drogas na região, pois, supostamente, a vítima teria feito um ‘salve’ a outro membro do grupo criminoso, irmão do suspeito do homicídio.

Ainda de acordo com a polícia, integrantes do grupo triam torturado, pelos menos, três pessoas, para conseguir informações dos autores do homicídio. Uma das vítimas conseguiu fugir e procurou ajuda da polícia.