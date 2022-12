Grávida de sete meses morre em acidente de trânsito em Cuiabá

Do: MidiaNews

Colisão aconteceu na noite dessa segunda-feira no Distrito do Sucuri; marido foi internado no HMC

Uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira (19) em Cuiabá.

A vítima fatal, identificada como Aline Simone Jordão da Silva, de 34 anos, estava grávida de sete meses. Ela e o bebê foram encaminhados a um hospital, mas não resistiram.

De acordo com as informações apuradas pelo MidiaNews, o acidente aconteceu no Distrito do Sucuri, por volta das 22h, e envolveu um Chevrolet Ônix, onde estavam Aline e seu marido, e um Hyundai HB20.

Segundo relatos de amigos, Aline havia acabado de sair do serviço e faria uma visita à mãe. O condutor do HB20 saía de uma confraternização quando entrou na contramão e acabou colidindo frontalmente com o Ônix.

Uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a mulher para o Hospital Santa Helena, com o intuito de ao menos salvar o bebê, uma vez que a mãe havia falecido. Entretanto, o bebê também não resistiu.

O marido dela, identificado como Alberto Júnior, por sua vez, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Seu atual estado de saúde não foi informado.

O motorista do HB20, identificado pelas iniciais E.A.M., foi detido e conduzido à Central de Flagrantes para confecção do boletim de ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran).

Comoção

Nas redes sociais, amigos, colegas e familiares lamentaram a morte de Aline.

Grávida de seu segundo filho, a mulher estava bastante animada e havia feito planos antes da chegada do caçula. Neste fim de semana, se reuniria com amigos em uma fazenda para comemorar o Natal.

“Ela estava toda animada com a chegada do filhinho, com muitos planos. Inclusive agora mesmo para o Natal, onde já havíamos combinado de irmos todas para fazenda”, disse uma amiga.

“Você deixará muitas saudades! Está doendo muito dizer-lhe adeus, mas nem esta despedida eterna levará você do meu coração. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós.”, publicou outra colega.

“Estou muito triste por saber que você, Aline, partiu. Que Deus receba você e seu anjinho de braços abertos. Era uma pessoa tão alegre e com um sorriso contagiante. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, lamentou outra.

Aline deixa uma filha de sete anos. Não há informações sobre velório e sepultamento.