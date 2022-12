Governo publica novas alíquotas de incentivos ao setor têxtil

O Governo de Mato Grosso publicou no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 13 de dezembro, as novas alíquotas de incentivos do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso) e também o novo percentual de contribuição do FUNDES (Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso) para empresas que atuam na produção de produtos e subprodutos do algodão em Mato Grosso.

De acordo com a resolução do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato (Condeprodemat), os incentivos do PRODEIC passam de 85% para 90% e as taxas de contribuição do FUNDES caem de 6% para 1%. Também ficou fixado em 1% a taxa de contribuição para o FUNDED (Fundo de Desenvolvimento Desportivo).

Em Campo Verde, as novas medidas adotadas pelo Condeprodemat vão beneficiar as empresas que atuam na fabricação de fio e tornar o Município, que é o 3° maior produtor de algodão do Brasil, ainda mais atrativo para o desenvolvimento de novos empreendimentos voltados ao setor têxtil, como a fiação num primeiro momento, a tecelagem e a fabricação de malha numa segunda etapa.

“Nós estamos vendo essas mudanças nos incentivos da cadeia têxtil com muito bons olhos. Com elas, Campo Verde que já é destaque na produção de pluma e de fios, vai se tornar ainda mais atrativo para a instalação de novas indústrias ligadas ao setor”, observa o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Campo Verde é hoje o maior polo têxtil de Mato Grosso, com 15 usinas de beneficiamento e 4 fiações que produzem 2,5 mil toneladas de fios por mês. Investimentos que estão sendo feitos no setor devem ampliar essa produção para mais de 4 mil toneladas/mês. O município cultiva em média, 90 mil hectares de algodão por ano.

“Além de toda essa produção, nós temos ótima logística, mão-de-obra, e, com tudo isso aliado aos novos incentivos, o fio que será produzido aqui ganhará uma maior competitividade no mercado”, enfatiza o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

FETHAB – Outra mudança classificada como de grande importância para o fortalecimento do setor têxtil pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, é a isenção do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), sobre o algodão destinado à produção de fios no âmbito do território mato-grossense. Essa proposta foi encaminhada para a Assembleia Legislativa na última segunda-feira e aguarda pela aprovação.

O prefeito destacou também que as propostas de mudanças na Lei de incentivos ao setor têxtil partiram de um estudo encabeçado pelo município de Campo Verde e elaborado por técnicos da Prefeitura e do Estado e também por representantes da cadeia produtiva do algodão.