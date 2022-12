Filho de militar do Exército tenta carteirada em PMs e é preso

Do: MidiaNews

Durante a abordagem, o rapaz ainda teria dito que os agentes “estariam fodidos”

Um jovem de 25 anos foi preso, na madrugada deste sábado (17), pela acusação de ameaça e tráfico de influência, em Cuiabá. Ele estava em um carro com som alto e, após ser abordado, afirmou que é filho de um sargento do Exército e que os policiais “estariam fodidos”.

O episódio aconteceu por volta das 0h30, no Bairro Grande Terceiro, conforme o boletim de ocorrência.

A PM fazia diligência na Avenida Jacques Brunini quando se deparou com o suspeito em um Volkswagem Gol com os vidros revestidos por uma película escura, o que impedia de ver quem estivesse dentro. Além disso, o som estava com o volume acima do permitido.

A abordagem foi feita e, quando a porta foi aberta, constatou-se que apenas ele estava no veículo. Uma busca pessoal foi feita, momento em que o jovem começou a se incomodar.

No instante em que os policiais iniciaram uma revista em seu carro, o rapaz disse que era militar e questionou o motivo da abordagem.

Os PMs explicaram que os vidros estão revestidos de uma película considerada irregular. Mais uma vez o jovem questionou a ação, afirmando que não seria da competência da PM tal ação.

Os militares entenderam que seria uma atitude de intimidação e pediram o documento. Ele então apresentou a CNH e um documento de dependente de militar, que constava que ele é filho de sargento do Exército.

Ainda conforme o B.O., o jovem disse que a PM não poderia tratá-lo daquela maneira e que se continuassem com as buscas em seu veículo, eles estariam “fodidos”, já que ele reportaria a ação para a Corregedoria da Polícia.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.