Filho da presidente do TJMT é preso por porte ilegal de arma e uso de drogas em Cuiabá

Diego Póvoas de Abreu, de 37 anos, filho da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Maria Helena Póvoas, foi preso, na madrugada deste domingo (4), por porte ilegal de arma e uso ilícito de drogas, no Bairro Santa Cruz, em Cuiabá, de acordo com a polícia.