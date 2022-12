Estrutura do VLT é retirada em Várzea Grande (MT); obras do BRT começam em março de 2023

“Eles estão fazendo a retirada das catenárias, aqueles postes que eram utilizados para fazer a energização do trilho do VLT. Como a gente não vai ter mais o VLT, eles estão fazendo a retirada para, posteriormente, demolir os trilhos e começar as obras das pistas do BRT”, disse.

A Sinfra informou que o material vai ser todo guardado, mas não disseram em que local. Segundo o órgão, já foi dada a ordem de início para os trabalhos do consórcio BRT e que a retirada dos trilhos faz parte dos serviços. Esse trabalho de retirada dos materiais ainda não é parte da obra contratada do BRT, mas é um serviço que tem que ser feito antes do início das obras do novo modal.