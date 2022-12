Encontrada pela família – Professora de MT é achada morta em casa e namorado é suspeito

Do: MidiaNews

Valérie Angelita Petronetto, de 48 anos, não falava com a família desde sexta; Polícia investiga crime

O corpo da professora Valérie Angelita Petronetto, de 48 anos, foi encontrado na residência dela, na manhã desta terça-feira (13), em Lucas do Rio Verde (334 km ao norte de Cuiabá).

Ela trabalhava na Escola Municipal Caminho para o Futuro, e não dava notícias à família desde sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, o filho da vítima relatou que a mãe tinha um namorado que a agredia constantemente, tendo inclusive registrado vários boletins de ocorrência contra ele. O suspeito está foragido.

O crime foi descoberto após o rapaz pedir ao pai para ir verificar como a mãe estava, já que ela não teria dado mais notícias. No local, o pai do jovem encontrou o corpo de Valérie no chão do quarto, já em estado de decomposição.

De acordo com os policiais, no interior da casa foi observado sinais de luta corporal, além de muitas manchas de sangue pelas paredes da cozinha, corredor e sala.

A Polícia Civil esteve no local e investiga o crime.