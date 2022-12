Empresário morre em acidente entre Saveiro e caminhão em MT

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na tarde de sábado (10) em Nova Mutum; vítima morreu ainda no local

O empresário Diógenes Santos Oliveira morreu em um grave acidente na tarde de sábado (10), na BR-163, em Nova Mutum (a 259 quilômetros de Cuiabá).

A Saveiro branca, com adesivos da sua empresa de climatização, se chocou contra um caminhão-guincho em um trecho adicional da rodovia, usada para realizar conversões.

De acordo com a perita criminal que atendeu o caso, Aline Vieira, provavelmente o carro da vítima pegou o acesso no trecho para fazer a conversão em um posto de combustíveis. Neste momento aconteceu a colisão.

A profissional destacou que não havia marcas de frenagem de nenhum dos dois veículos, o que indica que o acidente possa ter acontecido em um momento de distração.

Ainda será emitido um laudo pericial que identificará as causas da colisão.

O caminhão seguia sentido a Nova Mutum e Diógenes a Lucas do Rio Verde.

A batida atingiu em cheio o veículo do empresário no lado do motorista, deixando a lataria completamente amassada.

De acordo com a Rota do Oeste, as equipes de resgate foram acionadas às 12h51, e ao chegar no local confirmaram a morte da vítima.

O condutor do caminhão saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico.

Familiares usaram as redes sociais para lamentar a perda.

“Você não foi apenas um amigo, foi meu irmão, parte de minha paz. Nunca deixarei de te amar. Nunca deixará de fazer parte de mim. Te amo”, dizia uma das publicações.