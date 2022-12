Em Sinop – Polícia Militar resgata homem vítima de sequestro, recupera veículo e apreende motocicleta

Wellyngton Souza | PMMT

No último sábado (17.12), por volta das 16 horas, os militares foram informados que quatro suspeitos teriam sequestrado um homem e roubado seu veículo, um Fiat Strada, vermelho. Durante diligência em busca da quadrilha, a equipe identificou o veículo parado na BR-163, nas proximidades da baixada do Rio 15, em uma região de mata.

Assim que os policiais se aproximaram do carro, foram recebidos à tiros pelos suspeitos, sendo então, revidada a injusta agressão. A quadrilha então correu para dentro da mata e nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento. No local, a PM apreendeu uma motocicleta.

Aos militares, o homem falou que era torturado psicologicamente a todo momento, agredido e alvo de ameaças. A equipe mantém diligência em buscas dos suspeitos. A motocicleta apreendida foi encaminhada à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.