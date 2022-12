Em parceria com o Governo do Estado, prefeitura repassa ônibus para APAE

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A APAE de Campo Verde passa a contar, a partir de hoje, com mais um ônibus para o transporte dos alunos. O veículo, com 26 assentos e equipamentos de acessibilidade para cadeirantes, foi entregue na tarde desta segunda-feira e contou com a presença de diversas autoridades.

O novo ônibus foi adquirido pela Administração Municipal com recursos próprios e também com recursos do Governo do Estado, viabilizado pelo deputado estadual Max Russi, através de emenda parlamentar.

De acordo com a presidente da APAE, Maria Garbugio, o veículo vai ampliar a oferta de transporte e permitir que mais alunos possam ser atendidos. “É uma maravilha que faz tempo que estávamos esperando, porque os dois que nós temos não são suficientes”, disse ela.

A presidente da APAE comentou que há uma grande fila de espera por vagas na instituição e que o atendimento não estava sendo possível devido à falta de transporte. “Nós aceitamos a matrícula quando o pai se compromete em levar o aluno”, observou ela. Esse problema será amenizado com a chegada do novo veículo.

Representando o deputado Max Russi no evento de entrega do novo ônibus, Marcelo Ivan Klein, enfatizou que o repasse da emenda para a aquisição do veículo confirma a parceria do parlamentar com Campo Verde. De acordo com o assessor parlamentar, o deputado já se comprometeu em viabilizar uma Van para APAE em 2023.

Marcelo destacou que o novo ônibus era um sonho da APAE que foi realizado através de um compromisso firmado entre o deputado Max Russi e o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira com a participação da presidente da APAE, Maria Garbugio.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira observou que a APAE tem um público diferenciado, que tem problema com mobilidade e que necessitava de um veículo com a configuração que tem o ônibus entregue hoje. Ele também comentou que a viabilização do novo ônibus, só foi possível graças à parceria com o deputado Max Russi.

“Para nós é um momento de muita felicidade porque sabemos que a comunidade precisa, esses alunos precisam e nós estamos facilitando para que o dia-a-dia dele possa ser cada vez mais aproveitado com benefícios como esse”, disse o prefeito.

Na oportunidade foi entregue também uma caminhonete Ford Ranger para a Secretaria Municipal de Educação, adquiridas com recursos do Município e da Secretaria Estadual de Educação por meio do deputado estadual Max Russi, atendendo uma indicação feita pelo vereador Juscelino Neves de Souza.

Participaram da entrega do ônibus, o presidente da Câmara, Cleberson Rodrigues Gonçalves de Oliveira (O Clebinho do Judô), os vereadores Silvio Eventos, Mosquito do Mercado Popular, Miguel de Paula e Socorro dos Santos Souza. Estiveram presentes também a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, o secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Mattei, o secretário municipal de Desenvolvimento Henrique Soares e o secretário de Gabinete, Carlos Roberto de Nóbrega. A secretária estadual de Agricultura Familiar Teté Bezerra também participou da entrega.