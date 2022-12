Duas jovens morrem após Corolla invadir preferencial e colidir em Fiat Mobi

Do: Olhar Direto

Duas jovens identificadas como Priscila Carvalho de Oliveira, 21 anos, e Amanda Maciel, 18 anos, morreram após acidente de carro registrado na noite de sábado (3), na MT-130, zona rural de Primavera do Leste, sentido a cidade de Paranatinga.

Segundo relato de testemunhas, um Fiat Mobi seguia sentido Paranatinga e próximo a um estabelecimento de tratores, o veículo Corolla não teria respeitado a preferencial e adentrou na MT-130 para fazer uma conversão sentido Primavera do Leste. A motorista do Fiat não conseguiu frear e colidiu na lateral do Corolla. O Mobi ainda capotou por cerca de 100 metros.

No Fiat havia quatro mulheres, sendo que Priscila não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Elas foram lançadas para fora do carro, enquanto o condutor do Corolla abandonou o veículo e fugiu sentido a Primavera do Leste, com apoio de uma Amarok.

Três mulheres foram socorridas pela Concessionária Rota dos Grãos e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, Amanda faleceu depois de dar entrada em estrado grave no hospital. As outras duas jovens foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com apuração da Polícia Civil, antes de provocar o acidente, o motorista do Corolla estaria em uma festa nas proximidades. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A Perícia Técnica (Politec) esteve no local para apurar as circunstâncias da tragédia.

As investigações estão em andamento para responsabilizar o autor do acidente.